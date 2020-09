FLÓRIDA: Incêndio já dura quase 20 horas e mobiliza dezenas de homens e caminhões tanque

Um incêndio de grandes proporções que atingiu uma área de plantio de cana-de-açúcar, pastagem e outros tipos de vegetação já dura quase 20 horas em Flórida Paulista.

Com causas ainda desconhecidas, o foco teve início no final da tarde de ontem (17), nas imediações do Bairro Três Porteiras e se alastrou por uma ampla área atingindo as imediações do fundo da Fazenda Argentina, já próximo ao trevo de acesso à cidade na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294).

Desde o início do incêndio, profissionais da usina responsável pela área afetada trabalham no combate exaustivo às chamas que puderam ser vistas de longe por quem passava pela SP-294 e até mesmo de diversos pontos da cidade.

Como consequência, um dano enorme à natureza, fumaça, fuligem e animais silvestres que podem ter sido mortos neste incêndio.

No momento da postagem desta matéria nossa equipe buscou informações sobre a situação no local que era controlada, porém, ainda de combate à focos de fogo.

A Polícia Civil deve investigar as causas e buscar apontar a autoria do incêndio.