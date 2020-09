São Paulo registra 206 mortes pelo novo coronavírus em 24 horas

Com o registro de 206 mortes e 7.711 casos desde ontem (17), o estado de São Paulo soma agora 33.678 mortes e 924.532 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia.

Do total de casos diagnosticados, 770.664 estão recuperados, sendo 101.683 após internação.

Há 4.003 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva (UTI) de todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, além de 5.673 pessoas internadas em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 49,1% no estado e de 48,5% na Grande São Paulo, as menores taxas de ocupação já registradas desde o início da pandemia.

“Houve melhora histórica na taxa de ocupação de leitos de UTI. Esse é o menor e melhor índice desde o início da pandemia”, disse hoje (18) Jean Gorinchteyn, secretário estadual da Saúde, em coletiva à imprensa no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Plano São Paulo

O governo paulista manteve hoje (18) todas as regiões do estado paulista na Fase 3 – Amarela do Plano São Paulo, o plano de retomada econômica e de convivência com a pandemia. A próxima atualização será feita no dia 9 de outubro. Antes disso, o governo só fará alguma modificação se alguma região do estado apresentar piora nos indicadores, tal como aumento na taxa de internação. Neste caso, a região será passada imediatamente para a Fase 1 – Vermelha, tendo que manter a quarentena.

O Plano São Paulo é dividido em cinco fases que vão do nível máximo de restrição de atividades não essenciais (vermelho) a etapas identificadas como controle (laranja), flexibilização (amarelo), abertura parcial (verde) e normal controlado (azul). O Plano São Paulo também é regionalizado, ou seja, o estado foi dividido em 17 regiões, sendo que a região metropolitana foi dividida em cinco sub-regiões.