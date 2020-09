Vítima de acidente, jovem está há uma semana internado e seu estado ainda é considerado grave

O jovem de 20 anos de idade, vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido por volta das 23h30 da noite de sexta-feira passada (11), na Avenida Wilson Fróio (antiga Independência), segue internado na Unidade de Terapia Intensiva em Marília há uma semana.

As informações foram obtidas pelo Núcleo de Reportagem do Grupo Folha Regional – (Jornal TV e Site) junto à familiares da vítima que dão conta de que ele passou por vários exames, avaliações médicas multiprofissionais e o seu estado de saúde é considerado ainda grave.

Ele sofreu várias fraturas e lesões em diversas partes do corpo e ainda segundo familiares, a equipe médica teria tentado efetuar procedimentos cirúrgicos, porém, devido o estado do paciente, as intervenções foram adiadas.



O ACIDENTE

No local dos fatos, um GM Astra com placas de Adamantina, conduzido por um morador da Cidade Amizade, colidiu contra árvores e também atingiu a coluna de um muro de alvenaria na Rua Wilson Fróio (antiga Avenida Independência) na Vila Monteiro.

Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar que realizava patrulhamento nas imediações daquele bairro chegou ao local momentos após o ocorrido e prestou os primeiros atendimentos acionando o socorro para o condutor. A viatura de área de Flórida Paulista também prestou apoio nesta ocorrência.

Com a chegada da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, a vítima foi retirada do interior do veículo, recebeu os primeiros socorros, foi estabilizada e conduzida direto para o Pronto Socorro de Adamantina de onde foi transferida posteriormente.

A Polícia Científica foi acionada e compareceu ao local para a coleta de dados, imagens e detalhes que poderão apontar as causas do acidente. A Polícia Civil abriu um inquérito e investiga o caso.