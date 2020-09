FLÓRIDA: Menor furta veículo e causa acidente

Um menor de 15 anos, causou um acidente com danos de grande monta na manhã desta sexta-feira (18), após furtar e bater o veículo do namorado de sua irmã contra um caminhão pipa da Prefeitura de Flórida Paulista.



Segundo informações da Polícia Militar, o menor estaria em posse das chaves da residência do floridense que estava em viagem fora da cidade. Ele era responsável por alimentar e cuidar do cachorro que ficou no local.

Ao chegar da viagem, momentos após o acidente, o floridense deparou-se com o seu carro já batido e bastante danificado no cruzamento da Avenida XV de Novembro com a Rua Engenheiro José Fonterrada Vieira. O carro cujo condutor não respeitou o sinal de “PARE”, havia atingido o pneu traseiro do caminhão.

Com a colisão, o carro ficou bastante danificado. O infrator estava na companhia de outros dois menores de idade, porém, ninguém se feriu.

As Polícias Civil e Militar atenderam a ocorrência. Foi registrado o furto, auto de infração devido o condutor não ser habilitado e tomadas as demais providências pertinentes.

Após a apresentação da ocorrência, os menores foram liberados para os respectivos responsáveis.