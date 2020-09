Três pessoas são detidas em operação policial no Salto Botelho em Lucélia

Uma nova ocorrência ligada à aglomeração de pessoas na região do Salto Botelho, agora no Córrego Lajeado, afluente do Rio Aguapeí, em Lucélia, neste sábado (19), mobilizou a ação da Polícia Militar no local. Além da atuação para dispersar a aglomeração não autorizada, a PM flagrou tráfico de drogas e fez apreensões e prisão.





De acordo com a PM, um menor infrator foi preso por tráfico de drogas e dois homens presos por porte. A operação da PM no local contou com o trabalho de 20 policiais da 3ª Cia PM de Osvaldo Cruz e da 2ª PM de Adamantina, além do canil. A ação policial teve a supervisão do capitão PM Eder Bressan.

Segundo divulgou a PM, no local haviam várias pessoas, que foram abordadas e tiveram seus veículos e pertences vistoriados. Em uma das abordagens, os policiais localizaram 20 porções de maconha e R$ 42 na mochila de um adolescente. Com um homem foi localizado um cigarro artesanal de maconha e com outro homem, dois cigarros artesanais da mesma droga, prontos para consumo.

Na operação, após a abordagem, o público começou a dispersar e deixar o local. Em relação à localização das drogas, os policiais militares deram voz de prisão aos dois homens adultos, por porte de drogas, e voz de apreensão ao adolescente por ato infracional de tráfico de drogas.

Os casos foram apresentados pela PM ao plantão da Polícia Civil. Os dois adultos presos por porte foram ouvidos e liberados para responder em liberdade. O adolescente foi mantido apreendido, à disposição da Justiça.

As áreas de lazer às margens do Rio Aguapeí e no Córrego Lajeado têm recebido muitas pessoas de Lucélia e região. O acesso de veículos às cachoeiras do Salto Botelho chegou a ser bloqueado pela Prefeitura, após uma grande aglomeração registrada no fim de semana do feriado prolongado de 7 de setembro.