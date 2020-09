Flórida terá seis candidatos à prefeito e vice

Encerrado o período de convenções partidárias – que foi iniciado no dia 31 de agosto e finalizado nesta quarta-feira (16) – oficializou a candidatura seis candidatos a prefeito e vice-prefeito para a eleição deste ano em Flórida Paulista.

Desta forma, com seis candidatos a prefeito é o recorde de concorrentes ao executivo numa mesma eleição em Flórida Paulista.

A primeira convenção foi do partido Solidariedade, que oficializou a candidatura a prefeito do atual vereador José Aparecido Alves (Zé Bombinha) e que tem como vice-prefeito oficializado o nome de André Aparecido da Silva (popular Ki Boa). O partido ainda apontou a candidatura de 13 candidatos a vereadores, sendo quatro mulheres.



Já na segunda-feira (14), foi realizada a convenção do PSDB que oficializou o nome de Tairo Ferrarezi como pré-candidato a prefeito e também o nome do ex-prefeito Dr. Maxsicley Grison (Dr. Max) como pré-candidato a vice-prefeito. Eles formarão a dobradinha do PSDB para eleição municipal deste ano e ainda o partido terá chapa de vereadores, com um total de 10 candidatos.

Na quarta-feira (16), na convenção do PV foi oficializada a candidatura do advogado José Andriotti para prefeito e para candidato à vice-prefeito colocaram o nome do agropecuarista Evandro Butarelo. O PV ainda oficializou a chapa de vereadores composta por 10 candidatos de diversos segmentos da comunidade Floridense.

Já na convenção do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) foi definido o nome de Sidnei Carvalho Henrique (Berinjela) como candidato a prefeito e como candidato a vice-prefeito foi oficializado o nome de João Lara. A coligação é formada pelos partidos PTB, PL e Cidadania, e também foi homologada a chapa de vereadores que terá um total de 12 candidatos.

Ainda o Partido Progressista (PP) realizou a sua convenção partidária na quarta-feira de forma virtual em razão da pandemia. E na oportunidade foi oficializada a pré-candidatura de Jonatas Barbosa como candidato para prefeito e foi anunciada e oficializada a candidatura do pré-candidato a vice-prefeito que é Igor Silva. O partido também não terá candidato a vereador.

E finalizando, o MDB (Movimento Democrático Brasileiro) oficializou a chapa de prefeito, vice e vereadores para sucessão municipal deste ano em Flórida Paulista, onde ficou definido que o prefeito Wilson Fróio Júnior será candidato à reeleição e terá como candidato a vice-prefeito o vereador Sidnei Gazola (Nei Gazola).

Com a oficialização das candidaturas para prefeito e vice, bem como dos candidatos a vereadores, os partidos preparam agora a documentação para o registro dos candidatos do partido junto à justiça eleitoral até o próximo dia 26 de setembro. E a campanha eleitoral começa dia 27 de setembro.