Mariapolis terá cinco candidatos a prefeito e vice

Finalizada o prazo de realização de convenções partidárias para a oficialização de candidatos a prefeito e vice, em Mariápolis terá recorde de candidatos. Ao todo serão cinco chapas de candidatos a prefeito e vice.

No dia 5 de setembro, aconteceu a primeira convenção partidária em Mariápolis. Nesta convenção dos partidos PV (Partido Verde) e PL (Partido Liberal) foi definido o pecuarista Ricardo Watanabe pré-candidato a prefeito pelo PV e o servidor público e vereador Gilson Paulo pré-candidato a vice-prefeito pelo PL. Os dois partidos formaram a coligação: “Mariápolis Trabalho e Transparência” e terá 20 candidatos a vereadores sendo 12 pelo PV e oito pelo PL.



E no dia 7 de setembro, a segunda convenção partidária em Mariápolis, que foi do PSB (Partido Socialista Brasileiro) definiu o vereador Alex Sandro do Nascimento candidato a prefeito e o pedreiro Edson dos Santos Lima (Biro Biro) candidato a vice-prefeito, ambos pelo PSB pela coligação “Inovação e Competência”, que terão 12 candidatos ao cargo de vereador.

Já no último sábado (12), a terceira convenção partidária em Mariápolis que foi dos partidos DEM (Partido Democratas) e o PP (Partido Progressista), definiram a candidatura do atual prefeito Val Dantas à reeleição com a viceprefeita Hermínia Jordão, ambos do DEM pela coligação “Mariápolis para Todos”. A coligação terá seis pré-candidatos ao cargo de vereador.

E no último domingo (13), a quarta convenção partidária foi do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) e o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), na qual definiram como pré-candidato a prefeito o ex-prefeito José Aparecido de Oliveira (Zé Vená) pelo PSDB e o ex-vereador José Antonio de Souza (Zé Gordinho), do PTB, como vice-prefeito. Os dois partidos formam a coligação “Mariápolis dos Nossos Sonhos”. A coligação terá cinco pré-candidatos ao cargo de vereador pelo PSDB.

Também no último domingo (13), foi realizada a quinta convenção partidária em Mariápolis que foi do partido Republicanos e ficou definida a vereadora Maria Aparecida Firmino Neres (Cidinha) como candidata a prefeita e o servidor público Sebastião Martins dos Santos (Tiãozinho), a vice-prefeito, ambos do mesmo partido pela coligação “Renova Mariápolis”. A coligação terá dez pré-candidatos ao cargo de vereador.