Três mortos e três feridos em acidente entre oito veículos

Na sequência, outros três carros bateram e ninguém ferido, mas um segunda engavetamento com outros dois caminhões e dois carros resultou nas mortes.

Em um dos automóveis, com placas de Valinhos (SP), mãe e filha morreram. Em outro carro, de Pirassununga (SP), onde estava um policial militar e sua família, uma adolescente de 16 anos, filha do casal, morreu e o outro filho, um menino de 11 anos, teve ferimentos graves. O PM e a mulher tiveram ferimentos leves.

As duas faixas da pista com direção ao interior foram interditadas por cerca de quatro horas para o trabalho das equipes do Corpo do Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do resgate da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária.