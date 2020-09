Carreta cai de ribanceira após ser atingida por caminhão e duas pessoas morrem

Um grave acidente na Rodovia Régis Bittencourt, na altura de Barra do Turvo, no interior paulista, deixou duas vítimas fatais na madrugada desta terça-feira (22). Após ser atingida por um caminhão, uma carreta tombou em uma ribanceira. Uma das vítimas morreu na hora e a outra chegou a ser atendida, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu no local.