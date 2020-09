FLÓRIDA: Conselho de Pastores realiza palestra sobre prevenção do suicídio

Tendo em vista o mês de setembro, voltado ao foco da prevenção ao suicídio e a pandemia da Covid-19, o Conselho de Pastores Evangélicos realizou uma palestra e a instrução de membros das igrejas de Flórida Paulista de como lidar com esta situação.

Devido a pandemia e as restrições de público, cada igreja esteve participando com representantes e lideranças evangélicas no templo da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém.

O local foi escolhido por sua ampla estrutura física e por permitir o distanciamento necessário entre os participantes. Segundo o pastor e psicólogo Aguinaldo Carvalho, foram expostos temas relacionados ao suicídio, números, fatores, meios utilizados, situações que mais afetam as pessoas, formas de prevenção e como lidar com si mesmo e com as pessoas que apresentem “sintomas” de cometerem tal ato.

O evento foi considerado sucesso pela organização que informou ainda que se trata do primeiro de vários que ainda serão realizados com temas diferentes.