Carretas se chocam e derramam etanol e nitrogênio

De acordo com a Ecovias, concessionária que administra a via, o acidente aconteceu por volta das 10h35 no km 50 da pista norte, que está operando sentido litoral. Uma carreta-tanque bateu na traseira da outra. Com a colisão, as duas carretas derramaram nitrogênio e etanol na rodovia. Um dos motoristas ficou levemente ferido, de acordo com a Polícia Rodoviária.