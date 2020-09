Casos da Covid-19 se aproximam de um milhão em São Paulo; mortes são 34,4 mil

Desde o início da pandemia de Covid-19 no estado de São Paulo, 34,4 mil pessoas já morreram da doença. O boletim foi atualizado nesta quarta-feira (23), pela secretaria estadual de saúde. Ainda de acordo com o boletim, o estado de aproxima da marca de um milhão de casos, com 951.973 confirmações.

Apesar do lamentável número de óbitos, a secretaria destaca que a média do estado registra quedas consecutivas, o que sugere um alívio da pandemia. Existem 818 mil pacientes considerados recuperados da doença.

Existem, em São Paulo, 5.280 pessoas internadas em enfermarias, entre casos suspeitos e confirmados, além de 3.932 pacientes graves, que recebem tratamento nas Unidades de Terapia Intensiva. A taxa de lotação dos leitos de UTI é de 46,9% no estado e 46,1% na Grande SP, com queda de internações nas últimas nove semanas.