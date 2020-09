FLÓRIDA: Saúde realiza exames de Covid-19 no Lar dos Idosos

A Secretaria de Saúde de Flórida Paulista, por meio da Vigilância Epidemiológica, realizou na sexta-feira (11), inquérito epidemiológico para Covid-19 em todos os acolhidos e funcionários do Lar São Vicente de Paula.

Os exames ocorreram em parceria com o Instituto Butantã e ao todo foram realizados 26 diagnósticos RTPCR para Covid-19. Segundo o enfermeiro Sérgio Leme, responsável pela Vigilância Epidemiológica, o objetivo do inquérito é determinar se houve alguma mudança no comportamento epidemiológico nos examinados no contexto da pandemia da Covid-19.

O enfermeiro ressaltou ainda que todos os examinados estão sem sintomas para doença, mas por terem as características de alta idade se enquadram no grupo de risco. Os resultados chegaram na segunda-feira (14), e todos negativos.

Nesta ação houve a colaboração das enfermeiras Stella (ESF 3), Joziane (ESF 2) e Michele, do Lar São Vicente de Paula.