FLORA RICA: Três candidatos a prefeito e vice

Com o encerramento do prazo de convenções partidárias na última quarta-feira (16) foi definido que Flora Rica terá três candidatos a prefeito e vice na eleição deste ano.

A primeira convenção oficializou a pré-candidatura de Juarez Pereira da Silva como pré-candidato a prefeito e de Sakae Sadakane como pré-candidato para vice-prefeito. Juarez e Sakae formam a dobradinha do partido Podemos.

Após aconteceu a convenção que oficializou a précandidatura a prefeito de João Paulo de Souza (João do Néu) e de Antonio Carlos de Lima (Tonhão) como précandidato a vice-prefeito. João do Néu e Tonhão formam a dobradinha dos partidos PSL e Cidadania.

E ainda teve a convenção partidária que posicionou a pré-candidatura de Gilberto Sanches Gomes (Gica) do PTB como pré-candidato para prefeito e como précandidata a vice-prefeita a vereadora Josemara Ferreira (Jose), do PSB. Gica e Jose formam a dobradinha da coligação entre os partidos PTB, PSB e do PSDB que concorrerá com 10 candidatos para vereador.