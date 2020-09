FLÓRIDA: Prefeitura contrata empresa para pavimentação em ruas do distrito comercial e industrial

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista através de processo de licitação contratou uma empresa especializada para a execução de obras de pavimentação asfáltica em ruas do distrito comercial e industrial de Flórida Paulista.

A obra há muito tempo é aguardada pelas dezenas de empresas instaladas no local, uma vez que o asfalto existe apenas na via marginal. Já nas ruas de ligação não possui a melhoria. Este ano a Prefeitura Municipal implantou guias e sarjetas no local para melhorar a situação, bem como realizou o cascalhamento das ruas.

Desta forma, com a realização de parte do serviço com mão de obra própria, a Prefeitura Municipal pode diminuir os custos e assim foi possível contratar uma empresa especializada para a execução da pavimentação. No processo de licitação a empresa contratada foi a Contato Terraplanagem e Pavimentação da cidade de Araçatuba que irá executar os serviços como mão de obra, materiais e maquinários próprios.

Para a contratação da empresa será investido a importância de R$ 110.621,16 que juntamente com o material que será adquirido será feito totalmente com recursos próprios.

De acordo com informações da Prefeitura Municipal o contrato já foi assinado, sendo que a execução da pavimentação asfáltica deve ocorrer nos próximos dias.

Também nos próximos dias serão implantadas luminárias em ruas do distrito comercial e industrial, ficando assim totalmente concluído o serviço de infraestrutura no local, atendendo a reivindicação dos empresários que investiram.