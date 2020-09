Adolescente morre após levar choque de celular ligado à tomada

Mais um adolescente morreu ao sofrer uma descarga elétrica enquanto usava o celular ligado à tomada. Luigi Nascimento Sousa Sodré, de 15 anos, morreu nesta quarta-feira (23/9), em um restaurante na Praia de Atalaia, em Luís Correia, litoral do Piauí.

De acordo com o G1, o Instituto Médico Legal disse que o adolescente jogava no celular carregando na tomada quando recebeu o choque elétrico. Ainda não se sabe, porém, o que provocou o choque. O perito informou que nem o carregador nem a tomada apresentavam problemas aparentes. Porém, ao que tudo indica, o jovem tinha tomado banho de mar antes do choque, pois estava com roupa de banho e sem camisa. O IML tem 10 dias para concluir o laudo.

A Equatorial Piauí, concessionária de energia da região, disse não identificou nenhum cabo partido ou defeito na rede que possa ter provocado o acidente.

Em agosto, um ex-aluno do Colégio Sigma, de Brasília, morreu após levar choque ao encostar no plug macho de um carregador que quebrou. João Vitor Domat Remus tinha 13 anos.