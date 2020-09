Nova cirurgia em Bolsonaro está marcada para as 10h30 em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro se submeterá hoje pela manhã a uma cirurgia para a retirada de um cálculo vesical (pedra na bexiga). A intervenção médica deve ser realizada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, às 10h30. A tendência é a de que o procedimento não seja tão invasivo e não haja a necessidade de um corte na bexiga do mandatário. Para extrair a pedra, a equipe médica deve recorrer a uma cirurgia conhecida como cistolitotripsia. Este método permite que um tubo fino siga através do canal da uretra até chegar à bexiga, onde a pedra será fragmentada com a ajuda de um laser.

Segundo urologistas ouvidos pelo Correio, uma cirurgia menos agressiva é o mais recomendado para o caso do presidente, considerando o tamanho do cálculo que Bolsonaro afirma ter. No início do mês, ele comentou que estava com uma pedra na bexiga “maior do que um grão de feijão”.

As causas para a aparição de um cálculo vesical variam. A pessoa pode já ter predisposição à formação de pedras, mas existe a possibilidade de o cálculo ter sido formado no rim e se deslocado à bexiga. Além disso, a pedra pode aparecer devido a algum grau de retenção urinária ou por acúmulo de urina na bexiga.

O problema mais frequente causado por um cálculo vesical é a dificuldade para urinar. A pedra na bexiga entope a uretra e, com isso, o paciente acaba sentindo dores para expelir a urina. Outro reflexo da doença é a interrupção do jato urinário. Dessa forma, a retirada do cálculo é fundamental para evitar que a pedra cresça dentro da bexiga, comprometendo ainda mais o sistema urinário, ou para que o paciente desenvolva algum tipo de inflamação mais grave, que em determinados casos pode evoluir para uma septicemia.

“Se o cálculo crescer bastante, pode acontecer de a cirurgia a laser não ser possível. Sendo assim, o paciente teria de se submeter a um procedimento aberto, que é mais traumático”, explicou o urologista Omar Fakhouri, membro da diretoria da seccional do Distrito Federal da Sociedade Brasileira de Urologia.