FLÓRIDA: Prefeitura implanta iluminação pública no distrito comercial e industrial

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista finalizou esta semana as obras de implantação de iluminação pública no distrito comercial e industrial de Flórida Paulista localizado na entrada da cidade.

A implantação de iluminação pública é uma antiga reivindicação dos empresários que possui estabelecimentos locais, uma vez que acaba prejudicando a segurança e serviços no período noturno.

O poste com a rede de iluminação pública já existia, porém faltavam as luminárias que agora foram colocados pela Prefeitura. Para a execução da obra, a Prefeitura contratou uma empresa especializada para instalação de iluminação pública em led, sendo 20 luminárias x led 150W e 32 luminárias x led 60W.

Além do distrito comercial e industrial, outros locais que ainda não tem iluminação pública também serão beneficiados. No total foi investida a importância de R$ 120.800,00 com recursos próprios, sendo que a empresa contratada forneceu os materiais e equipamentos necessários, além de mão de obra.

Os serviços foram finalizados esta semana e vem recebendo elogios e agradecimentos dos empresários instalados no local, sendo que tornou o distrito comercial e industrial com um novo aspecto, além de melhor visualização e segurança.

Nos próximos dias, o distrito comercial e industrial receberá pavimentação asfáltica – sendo que a Prefeitura Municipal já contratou empresa para a execução da obra.