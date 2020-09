Incêndio atinge 4 caminhões de transportadora

Um incêndio atingiu quatro caminhões de uma transportadora em Nova Odessa (SP), na madrugada deste domingo (SP).

O fogo começou por volta das 5h30, em uma empresa que fica às margens da Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg.

Segundo o registro do Corpo de Bombeiros, quando a equipe da corporação chegou ao local havia com cerca de 13 caminhões da transportadora alinhados. Entre eles, dois estavam com cargas de rolos de tecidos e completamente tomados pelo fogo.