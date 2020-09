Lei que permite demissão de servidor está há 22 anos no Congresso

Citam também o projeto de lei do Senado 116/2017, da senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE), que chegou a ser aprovado em duas comissões e está pronto para votação em plenário desde agosto de 2019.

Nesse caso, os autores afirmam que a proposta é mais detalhada e que dificilmente poderia ser aplicada em outros níveis de governo.

A Constituição Federal prevê, desde 1998, a possibilidade de demissão de servidores públicos por insuficiência de desempenho. O texto constitucional também determina que o Congresso deve aprovar lei complementar que regulamente essa questão, algo que tem sido adiado desde então.

No início de setembro, o Ministério da Economia apresentou uma reforma administrativa que mexe novamente na Constituição e deixa para um segundo momento a regulamentação de questões como a avaliação de desempenho.

“A Constituição não estabelece uma estabilidade incondicional. A Emenda [19/1998] estabeleceu que ‘como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho’ e que há possibilidade de perda de cargo ‘mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar.’ O problema é que essa lei complementar nunca foi aprovada”, diz o texto assinado pelos pesquisadores do Insper Fernando Schüler, Sandro Cabral, Sergio Lazzarini e Gustavo Tavares.

“É um caso claro de omissão legislativa. Há 22 anos foi aprovada a Emenda 19, o artigo 41 da Constituição prevê explicitamente a avaliação e demanda que o Congresso faça uma lei regulamentando. O Congresso está descumprindo um mandamento constitucional há 22 anos”, afirma Schüler, que também é colunista da Folha.

Ele e os demais colegas afirmam que o projeto do ex-ministro Bresser tem a vantagem de ser mais flexível, o que permitiria aplicá-lo aos servidores de União, estados e municípios, que poderiam adaptar a avaliação de acordo com as especificidades de cada carreira.

Também afirmam que os processos de avaliação no setor público nunca terão as características comuns de processos análogos no setor privado. “Nesse âmbito, as avaliações individuais de desempenho devem refletir objetivos públicos claros e, sempre que possível, mensuráveis e transparentes”, afirmam.