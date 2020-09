MARIÁPOLIS: Com investimento de mais de R$ 2,5 milhões, terceira ponte de concreto é finalizada no Mourão

O setor de Obras e Almoxarifado da Prefeitura de Mariápolis liberou para o fluxo de veículos a terceira ponte, das sete de concreto que estão sendo executadas no município.

A importante obra ocorreu no distrito Mourão, na Estrada MRP-010 córrego Bacuri, de acesso a Flórida Paulista. A ponte recebe o nome do pioneiro do distrito Delphino Belloni.

A antiga ponte de madeira sempre foi um problema, que devido às chuvas sempre acabava sendo levada pelas águas, porém agora a dificuldade foi resolvida definitivamente.

É importante ressaltar que a obra das setes pontes, além de ter um valor elevado em relação a outros convênios já conquistados pela Prefeitura Municipal de Mariápolis, sem dúvidas é o maior investimento da história na zona rural, na qual beneficia os produtores, pecuaristas, transporte escolar e demais usuários.

O recurso foi liberado pelo Governo Federal – da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério do Desenvolvimento Regional, em parceria com o município. O montante é de R$ 2.550.586,38.

A empresa responsável pela execução é a Ecopontes Sistemas Estruturais Sustentáveis Ltda que continua no município executando as demais pontes, inclusive as obras estão a todo vapor na tão sonhada ponte da Fortuna.