Pelo menos 11 vacas morreram em incêndio na região

Um incêndio de grandes proporções deixou um grande rastro de destruição no final da tarde e início da noite deste domingo (27).





Segundo informações obtidas pela reportagem, junto a moradores do Assentamento Nova Canaã que fica muito próximo do local e por pouco não foi atingido, só em um sítio houve um prejuízo de 20 mil reais com a morte de 11 cabeças de gado que não conseguiram escapar do fogo.





Vários alqueires de cana de açúcar foram destruídos pelo fogo que começou próximo ao Distrito de Jaciporã que pertence a Dracena e seguiu sentido ao Assentamento e Ribeirão dos Índios.