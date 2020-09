FLÓRIDA: Polícia Militar faz ações de orientação na Semana Nacional do Trânsito

A Polícia Militar de Flórida Paulista está desenvolvendo ações de orientação e divulgações diversas na Semana Nacional do Trânsito.

De 18 a 25 de setembro, as equipes em serviço estão realizando bloqueios de trânsito com a entrega de materiais gráficos, orientações aos motoristas e também esclarecendo dúvidas dos condutores.

Os pedestres também são alvo das ações educativas. As viaturas fazem rondas e pontos de estacionamento orientando os mesmos a utilizarem-se das calçadas para o deslocamento, uso da faixa de pedestres e sinalizações diversas. Também estão sendo intensificadas as ações em locais de concentração de grande público e de fluxo de veículos como, por exemplo, nas imediações do Terminal Rodoviário, supermercados e agências bancárias.

BICICLETAS E OUTROS MOTORIZADOS

O sargento PM D’Aquino, comandante do Grupamento Policial de Flórida Paulista, enfatizou que neste ano, adequando-se à realidade da Cidade Amizade, estão sendo realizadas orientações específicas aos proprietários de bicicletas, patinetes e outros tipos de motorizados deste segmento sobre a proibição da circulação dos mesmos e que a Polícia Militar vai atuar firme na fiscalização, recolhimento e outros procedimentos que forem necessários.

“Mais uma vez estamos realizando o nosso trabalho de orientação e prevenção junto aos motoristas e pedestres que na verdade está sendo intensificado devido à Semana Nacional do Trânsito, uma vez que já é feito diuturnamente tanto na cidade quanto nos dois distritos”, destacou o sargento PM D’Aquino.