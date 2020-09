SALMOURÃO: Prosseguem a todo o vapor as obras de construção de 104 casas populares

Prosseguem a todo vapor as obras de construção das 104 unidades habitacionais que estão sendo edificadas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), em parceria com a Prefeitura Municipal. Até o momento, encontra-se em construção, na fase de alvenaria, um total de 16 imóveis, que devem ser concluídos dentro dos próximos 21 dias.

A maioria das moradias está com a construção edificada com pelo menos 95% dos serviços concluídos, restando apenas a etapa de pintura com tinta do tipo látex e a colocação de portas e janelas nas partes internas de cada unidade.

A administração municipal conversou com os operários que integram as equipes que estão trabalhando na construção das casas e também ficou por dentro dos prazos e das novas etapas a serem executadas pelos trabalhadores.

As obras são acompanhadas em tempo integral pelo engenheiro Caio Renato Hette, da empresa HBJ, responsável pela execução das obras.

Após a conclusão dos serviços de alvenaria, cobertura, instalação de portas e janelas, pintura e acabamento dos imóveis, ainda serão realizados os serviços de pavimentação asfáltica e a instalação das redes centrais de água e esgoto, além da construção de área institucional e demarcação da área verde, como apresenta o projeto.

O sorteio dos futuros mutuários já aconteceu pela CDHU que pretende até o final do ano realizar a entrega desta obra que é a chave para a realização do sonho da casa própria para mais 104 famílias de Salmourão.