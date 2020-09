FLÓRIDA: Concluída ampliação de espaços no cemitério para 100 novos túmulos

A Prefeitura de Flórida Paulista concluiu as obras de ampliação da área de sepultamento do Cemitério Municipal.

As obras vão possibilitar a construção de cerca de 100 novas sepulturas distribuídas em paralelo ao muro de fechamento do cemitério com o conjunto habitacional Morada do Sol, à esquerda da entrada pelo portão de acesso pelo Velório Municipal.

Também foram executadas no local as obras de construção de guias e pavimento em concreto, garantindo assim a infraestrutura completa destas novas quadras de sepultamento. Este serviço já foi concluído e o novo espaço já está sendo utilizado para novos sepultamentos.

Além de proporcionar mais vagas de sepultamento no campo santo, a Prefeitura visa com as obras, garantir uma organização e consequentemente melhoria da estrutura física no local.

Todo o serviço sendo executado com recursos próprios e o empenho dos funcionários da municipalidade.