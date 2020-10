Anvisa poderá flexibilizar e liberar vacina da covid-19 com eficácia de 50%

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) poderá flexibilizar os critérios para aprovação de uma vacina contra a covid-19 e liberar um imunizante com 50% de eficácia mínima. Tradicionalmente, o padrão adotado é de 70%. Essa revisão de método seria uma possibilidade em caso de ausência de outras alternativas e em acordo com agências reguladoras internacionais, disse um representante do órgão nesta quarta-feira, 30.

“Quanto de eficácia mínima é necessária para se aprovar uma vacina? Tradicionalmente, nós temos o critério de 70% e a maioria dos estudos foi desenhada, delineada, para se mostrar uma eficácia de 70%. Mas na situação de pandemia, tendo em vista a ausência de alternativas terapêuticas, o impacto global que essa pandemia trouxe, é possível flexibilizar esse critério para 50%, desde que esse balanço risco/benefício esteja muito claro”, afirmou Gustavo Mendes Lima Santos, gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa.

A declaração foi dada durante reunião da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19, da Câmara dos Deputados, para entender o andamento da vacina que vem sendo produzida pela Universidade de Oxford. Testes do imunizante estão em andamento no Brasil com 10 mil voluntários e, até o momento, não se teve notícia de efeito adverso grave no País. A única ocorrência foi de uma mulher no Reino Unido, o que fez o estudo ser temporariamente suspenso.

Santos disse que, embora se adote como padrão a eficácia mínima de 70% para o aval de uma vacina, não existe um dispositivo normativo que estabeleça esse critério. “Nós usamos tradicionalmente 70%, mas estamos dispostos, em um compartilhamento com outras agências reguladoras, numa decisão técnica com outras agências, a flexibilizar esses critérios tendo em vista esse cenário”, completou.

O gerente-geral destacou que a Anvisa, desde o início da pandemia do novo coronavírus, teve de repensar procedimentos e fluxos para dar celeridade às respostas sem comprometer a qualidade da vacina. Ele lembrou que nem todos os estudos clínicos precisam ser conduzidos no Brasil, mas, quando são, precisam ser avaliados em quatro aspectos importantes: segurança, delineamento do estudo, qualidade e boas práticas clínicas.