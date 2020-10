Brasil entra em estágio desacelerado da Covid-19 pela primeira vez, diz Jornal

O Brasil atingiu, na quarta-feira (30) a categoria “estável” na curva de contágio da Covid-19 pela primeira vez. O acompanhamento não-oficial é feito pelo monitor de aceleração da Covid-19, da Folha de S. Paulo.

De acordo com o portal, a nova classificação foi puxado pelo estado de São Paulo, cujas mortes e caso estão em queda acentuada. O estado, considerdo epicentro da doença no país, vive agora uma fase de reabertura do comércio e serviços.

O País apresentava-se estável desde o dia 20 de agosto. Para a nova categoria, porém, era necessária uma permanência na queda ou estabilidade dos casos. Segundo os gráficos do modelo, o Brasil vive agora uma fase semelhante ao número diário de casos no mês de junho.

No momento mais grave da doença até agora, em julho, o país registrava cerca de 46 mil casos diários. Agora, os estados notificam 26,5 mil. O monitor, porém, destaca que a estabilidade não assegura a permanência da pandemia no mesmo patamar.