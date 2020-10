FLORA RICA: Educação Fundamental I supera a meta do IDEB

No último dia 15 de setembro, o MEC divulgou os dados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) revelando a superação da meta da Educação Fundamental I de Flora Rica.

A meta estipulada para o Ensino Fundamental I da Emefei Profº Armando Lopes Moreno era de 6.4, entretanto, através de muito empenho dos alunos, professores e de toda a equipe da Educação Municipal, o índice foi superado, chegando a 6.7.

De acordo com a secretária municipal de Educação Kátia Ferreira, “esta conquista é o resultado de vários investimentos na qualidade da Educação Municipal, incluindo desde a implantação do sistema apostilado à capacitação continuada dos professores”. “Além disso, vários projetos especiais, como o de leitura, por exemplo, vêm sendo realizados com o objetivo de despertar, cada vez mais, o interesse dos alunos e melhorar pontos específicos”, destacou.