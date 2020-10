Advogado Fernando José da Costa é o novo Secretário da Justiça e Cidadania de São Paulo

O advogado criminalista, Fernando José da Costa, é o novo Secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. O novo Secretário substitui o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, que ocupava o cargo desde o início da atual administração.

“Paulo Dimas cumpriu com eficiência o seu trabalho à frente da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo ao longo destes últimos 22 meses. Por razões pessoais e desejo de iniciar atividades na advocacia privada, pediu sua exoneração. Agradeço a Paulo Dimas pela qualidade do seu trabalho e a liderança que exerceu na Secretaria”, afirmou o Governador João Doria.

Costa é advogado, professor em direito penal e processual penal, mestre e doutor em direito penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), doutor em direito penal pela Università Degli Studi di Sassari, na Itália. O criminalista foi também Conselheiro Seccional da OAB de São Paulo, Presidente da Comissão de Direito Criminal e vice-presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB de São Paulo, além de ser autor de livros jurídicos.

Nascido em São Paulo, em 19 de agosto de 1972, Costa é neto e filho de advogados. Apaixonado pelo direito penal e trabalhou com seu pai, Paulo José da Costa Júnior, até sua partida. A mãe, Maria Helena, também advogada, conheceu o pai na Faculdade de Direito e, até hoje, com seus mais de setenta anos, exerce a profissão com maestria.