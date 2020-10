FLÓRIDA: Promotor Eleitoral pede impugnação da candidatura a vice-prefeito do Dr. Max

O Ministério Publico Eleitoral, através do promotor eleitoral José Carlos Talarico, na data de quarta-feira (30/09), propôs ação de impugnação de registro de candidato contra Maxsicley Grison (Dr. Max) a vice-prefeito de Flórida Paulista.

O PSDB encaminhou o pedido de registro de candidatura de prefeito Tairo Ferrarezi e à vice-prefeito do Dr. Max para a eleição deste ano.

Entretanto o promotor afirma que é impossível o deferimento do registro da candidatura a vice-prefeito do Dr. Max, uma vez que ele se encontra com os direitos políticos suspensos por força de decisão proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa.

O promotor eleitoral enumerou as condenações:

1.-Foi condenado por decisão proferida pela Câmara de Direito Publico do tribunal de Justiça de São Paulo em 14 de maio de 2019, nos autos de Ação de Improbidade Administrativa, quando apenas deu provimento ao recurso interposto, apenas para diminuir a multa imposta, mantendo-se a sentença de primeiro grau que o condenou entre outras coisas a suspensão do direitos políticos por três anos.

2.-Foi condenado por decisão proferida pela 6ª Câmara de Direito Publico do Tribunal de Justiça de São Paulo em 12 de novembro de 2018, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, que confirmou sentença de primeiro grau, ao pagamento de multa, perda de função publica e suspensão do direitos políticos por 3 anos.

CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE



3.- Teve o seu mandato de prefeito municipal de 2013/2016 cassado por decisão proferida pela Câmara de Vereadores de Florida Paulista, incidindo assim a causa de inelegibilidade prevista em 8 anos subsequente ao termino do mandato ao qual tenham sido eleitos.

Desta forma o promotor afirma ser impossível o deferimento do registro de candidatura, de Dr. Max, “pois tratam de causas de inelegibilidade infraconstitucionais”.

Desta forma o promotor pede a impugnação da candidatura de Dr. Max para a eleição, que agora será notificado para apresentar a sua defesa e após será decidido pelo juíz eleitoral.

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, Dr. Max afirmou que assim que for notificado, os seus advogados irão apresentar a devida defesa e destacou que acredita no deferimento da candidatura.