Dois traficantes são presos com 24 tijolos de maconha pela Polícia Militar

Durante fiscalização de trânsito, a polícia abordou um carro, com dois indivíduos, na Avenida Rio Branco. Quando se aproximou para solicitar a documentação, a equipe sentiu um “forte odor” de maconha, momento em que foi pedido ao motorista e passageiro para que descessem do veículo.

Conforme a polícia, quando os dois saíram do carro, tentaram fugir a pé, porém, foram contidos.

Na busca pessoal dos envolvidos foram localizados R$ 1.290, sendo que R$ 1.280 estava com o condutor do carro e R$ 20 com o passageiro.