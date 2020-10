Com caminhão de combustível, homem é flagrado com álcool e gasolina furtados

A Polícia Rodoviária – Base Operacional de Adamantina, flagrou um homem de 29 anos de idade com combustíveis que haviam sido furtados de uma usina de Lucélia.

A abordagem ocorreu por volta das 13h30 desta segunda-feira no km 590+100 metros da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Adamantina.

Segundo informou a Polícia Rodoviária, o autor é residente em Flórida Paulista e com ele foram apreendidos 100 litros de álcool e 20 litros de gasolina que estavam sendo transportados em seis galões dentro da caixa de ferramentas de um caminhão com placas de Dracena que havia sido carregado na usina de Lucélia e que era conduzido pelo autor.

Indagado, o homem informou aos policiais que havia comprado os galões já carregados de uma pessoa não conhecida e que havia pago R$ 100 dentro da própria usina.

Diante dos fatos, condutor e veículo foram apresentados na Delegacia de Polícia de Adamantina, onde a delegada de Polícia, acionou a Polícia Científica, onde o perito, após periciar o caminhão e os galões, verificou que o caminhão possuía um tanque de combustível com três repartições e que uma delas estava com o Lacre Cetem (Centro de Tecnologia Mineral) da Boca do Tanque (parte superior do caminhão) rompido.

Após o registro por parte da Polícia Civil, o condutor e o caminhão foram liberados, sendo apreendidos apenas os galões carregados, mediante lavratura do Auto de Exibição e Apreensão.