FLÓRIDA: Inscrições para matrículas escolares seguem até 9 de outubro

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Educação, comunicou que seguem abertas até o dia 09 de outubro as matrículas nas escolas municipais para os alunos que completam quatro anos até o dia 31 de março de 2021.

Os pais e/ou responsáveis devem procurar a Secretaria Municipal de Educação de segunda-feira a sexta-feira das 08h às 11 e das 13h às 16h30.

Os alunos que estão cursando a 2ª etapa da Educação Infantil ou completam seis anos até o dia 31 de março de 2021 deverão ser matriculados no 1º ano do Ensino Fundamental, de acordo com o encaminhamento recebido nas unidades da pré-escola.

Os pais e/ou responsáveis por crianças que ainda não estudam na rede municipal (modalidade Creche) e que tem interesse em matricular os seus filhos devem procurar a Secretaria de Educação a partir do dia 05 de outubro de 2020 para demonstrar interesse para vaga.