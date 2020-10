Base bolsonarista acusa presidente de “traição” e o confronta nas redes

A indicação do desembargador Kassio Nunes Marques para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) fez crescer o cordão de antigos bolsonaristas que partiram para o confronto aberto com Jair Bolsonaro, acusando o presidente de “traição” aos compromissos assumidos na campanha de 2018. O anúncio para a Corte provocou fortes críticas e uma onda de descontentamento, com ameaças de debandada e pressão para que Bolsonaro mude o nome do indicado.

O grupo dos desiludidos, já integrado por ex-ministros, como Sergio Moro – que no passado chegou a ser cotado para uma vaga no STF e em abril pediu demissão da Justiça –; Luiz Henrique Mandetta – dispensado da Saúde – e Carlos Alberto dos Santos Cruz, praticamente enxotado da Secretaria de Governo – tem se ampliado cada dia mais. Os ataques vêm agora de todos os lados, principalmente da ala “raiz” do bolsonarismo, e a hasthag #BolsonaroTraidor desponta com força nas redes sociais.

Empresários, militares, evangélicos e ativistas ideológicos apontaram a escolha do juiz Marques como um “grave erro” e uma oportunidade perdida de nomear um “conservador” para a cadeira do ministro do STF Celso de Mello, que se aposentará no próximo dia 13. Bolsonaro disse estar “chateado” com a insatisfação. “Vocês confiam ou não em mim?”, perguntou ele a um grupo de militantes, na entrada do Palácio da Alvorada.

O encontro de Bolsonaro na casa do ministro do STF Dias Toffolli, no sábado, com a presença de Marques e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), agravou a situação. O movimento Vem Pra Rua, que liderou manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), passou a defender a saída de Bolsonaro e decretou “luto” do Brasil com o governo.

“Na campanha, Bolsonaro prometeu enfrentar o sistema. No poder, Bolsonaro negociou a indicação de Kassio Nunes com Gilmar, Toffoli e Davi Alcolumbre. Existe traição maior que essa?”, pergunta o Vem Pra Rua em post publicado nas redes, também citando o ministro do STF Gilmar Mendes.