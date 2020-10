Doria confirma volta opcional às aulas em SP para 7 de outubro

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta segunda-feira, 5, a manutenção da volta opcional às aulas para quarta-feira 7. A decisão vale para alunos do ensino médio e de educação de jovens e adultos (EJA) na rede estadual de ensino. O retorno é opcional, tanto para as escolas quanto para os estudantes, e vale para as redes estadual, municipal e privada.

“O governo decidiu iniciar pelos alunos matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos porque são os ciclos de ensino que podem ser mais afetados pela evasão escolar, prejudicando os estudantes mais vulneráveis”, disse Doria em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 5.

A reabertura deve respeitar limites máximos de alunos e protocolos sanitários. Nas redes privadas e municipais, a educação infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental podem ter até 35% dos alunos por dia em atividades presenciais. Para os anos finais dos ensinos Fundamental e Médio, o limite máximo é de 20%. Na rede estadual, só é permitido o atendimento de até 20% em todas as etapas.

Vale lembrar que a volta às aulas está condicionada à autorização dos prefeitos de cada município. Na rede pública, a volta às aulas do ensino fundamental está prevista para 3 de novembro.