Floridense faz pedido antes de morrer vítima de câncer e chopp é servido durante seu velório

Um velório realizado nesta terça-feira (6) chamou a atenção em Flórida Paulista. O motivo foram dois barris de chope colocados no local para familiares e amigos que foram se despedir de Ari Gonçalves Soares, de 56 anos, que morreu na noite da segunda-feira (5). A bebida durante o velório nem de longe representava indiferença com a morte do empresário, mas, pelo contrário, a intenção foi atender a um pedido feito por ele próprio ainda em vida.