FLÓRIDA: Iniciada mais uma etapa de pavimentação

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista através do setor de Licitação contratou uma empresa especializada para a execução de mais um trecho de pavimentação asfáltica na cidade.

Desta vez a via que será beneficiada é a rua Espírito Santo, que liga a vicinal do Cemitério até o Residencial Hosoume, via da antiga Usina Termoelétrica (atual Alimento Santo Dourado).

A obra já foi iniciada esta semana pela empresa vencedora do processo de licitação a Noromix Concreto S/S que está realizando a terraplanagem e implantação de guias e sarjetas, para após aplicar a pavimentação.

A referida rua tem um trecho sem pavimentação até o Residencial Hosoume, e margeando o loteamento somente um lado da rua é pavimentada, uma vez que foi feita pela empresa responsável pelo residencial, ficando a metade da via sem pavimentação.

Desta forma, a Prefeitura Municipal fará a ligação total com a vicinal do Cemitério, onde irá completar totalmente a rua com pavimentação, transformando numa extensa via pavimentada até a máquina de beneficiamento de amendoim e armazenagem de grãos.

Para a execução de mais este trecho de pavimentação asfáltica, a Prefeitura Municipal irá investir recursos próprios no valor de R$ 148.786,64, onde será pavimentado um total de 1.357,77 m² de asfalto.