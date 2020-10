SALMOURÃO: Iniciada a construção de Academia da Saúde

Foi iniciada a construção da Academia da Saúde em Salmourão em mais uma obra para a área de esporte e lazer da população.

A construção da Academia da Saúde é uma conquista visando garantir melhor qualidade de vida da população principalmente da terceira idade.

A ação é fruto de convênio entre a Prefeitura Municipal de Salmourão e o Governo Federal. Para a execução da obra a Prefeitura Municipal através de processo de licitação contratou uma empresa especializada que está com os trabalhos em execução no terreno ao lado do campo de grama sintética na entrada de Salmourão.

De acordo com o contrato assinado entre a Prefeitura Municipal e a empresa contratada será investida a importância de R$ 124.542,85 na execução da obra através de recursos do Governo Federal e contrapartida da Prefeitura de Salmourão.

A Academia de Saúde terá além de equipamentos para exercícios físicos e outras atividades, área coberta para a prática de ações diversas.

O prazo para a execução da obra é até o mês de fevereiro do próximo ano, porém a empresa pretende entregar a obra até o final deste ano.