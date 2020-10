Tombamento e engavetamento deixam 4 pessoas feridas

Segundo informações da Arteris, concessionária que administra o trecho, o primeiro acidente ocorreu por volta da 1h30, no Km 486,7, no sentido Curitiba. Uma carreta tombou na pista e derramou uma carga de enxofre. Uma pessoa ficou levemente ferida e recusou encaminhamento ao hospital.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros acompanharam a ocorrência. De acordo com a Arteris, o enxofre já foi tratado e não oferece riscos. A carga foi removida para o acostamento e as faixas 1 e 2 foram liberadas por volta das 8h30. O tráfego já está normalizado.

O segundo acidente foi um engavetamento envolvendo cinco veículos, sendo duas carretas, um caminhão e dois carros de passeio. A colisão ocorreu por volta das 5h10, no Km 483, também no sentido Curitiba. Segundo informações da PRF, o condutor de uma das carretas colidiu contra outros veículos que estavam parados no congestionamento causado pelo tombamento.

O fim da fila era sinalizado por equipes da Autopista, que utilizavam uma viatura com sinalizador. Porém, o motorista dirigia em alta velocidade e acabou colidindo. De acordo com a equipe policial, ele bateu sem tentar parar, pois não há marcas de frenagem no local. A cabine chegou a desprender do restante do caminhão, que ficou destruído.