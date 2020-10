Bombeiros tentam há dois dias conter incêndio de grandes proporções

O Corpo de Bombeiros trabalha há dois dias tentando conter um incêndio que teve início na serra do distrito de Dirceu na segunda-feira (5).

As chamas destruíram toda a vegetação do local e nesta terça-feira (6) atingiram condomínios de luxo na zona Leste da cidade. O fogo permanece nesta quarta-feira (7).

Segundo os bombeiros, equipes trabalharam o dia todo na área, até 21h30 de ontem, para conter o fogo. Ainda não é possível dimensionar a área queimada.

A corporação protegeu a imediação dos imóveis para que as chamas não atingissem casas, mas o incêndio continuou no vale que margeia os empreendimentos, onde os militares não conseguem acesso.

O Corpo de Bombeiros informou ainda que o combate ao fogo continua nesta quarta-feira (7).



Dia de incêndios

O céu de Marília ficou encoberto na noite desta terça, devido à poluição provocada pela fumaça de queimadas e incêndios criminosos que ocorreram durante o dia em todas as regiões da cidade.

A qualidade do ar foi comprometida, de acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

Moradores de dezenas de bairros relataram transtornos e dificuldades respiratórias por conta do forte cheiro de fumaça. Além de pequenas queimadas, pelo menos três incêndios de grandes proporções mobilizaram o Corpo de Bombeiros.

Logo no final da madrugada uma escola estadual sofreu com as chamas na zona Sul.

Já no meio da manhã, o fogo atingiu casas no Argollo Ferrão, zona Oeste da cidade.

Desde ontem uma enorme área verde de preservação na zona Leste, citada no começo deste texto, é consumida pelo incêndio.