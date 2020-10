Brasil volta a registrar mais de 40 mil casos em 24h perto de atingir 5 milhões

O Brasil está a praticamente a 30 mil casos de atingir a marca de 5 milhões de casos confirmados do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

O País alcançou, neste terça-feira (6), 4.959.141 infecções, segundo boletim epidemiológico divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Desse total, 41.906 casos só de ontem para hoje. A última vez que o Brasil registrou mais de 40 mil infectados por Covid-19, em um só dia, foi no dia 11 de setembro.

Também nas últimas 24 horas, o Brasil registrou mais 819 mortes causadas pelo novo coronavírus, fazendo o total subir para 147.494.

A contagem de casos realizada pelas Secretarias Estaduais de Saúde inclui pessoas sintomáticas ou assintomáticas; ou seja, neste último caso são pessoas que foram ou estão infectadas, mas não apresentaram sintomas da doença.

O ranking de número de mortes segue liderado pelo estado de São Paulo, que tem 36.490 óbitos causados pela Covid-19. O Rio de Janeiro continua em segundo lugar, com 18.883 mortes, seguido por Ceará (9.084), Pernambuco (8.356) e Minas Gerais (7.704).

Os estados que registram maior número de casos são: São Paulo (1.010.839), Bahia (318.147), Minas Gerais (310.124), Rio de Janeiro (275.415) e o Ceará (255.929).

Desde o início de junho, o Conass divulga os números da pandemia da Covid-19 por conta de uma confusão com os dados do Ministério da Saúde. As informações dos secretários de saúde servem como base para a tabela oficial do governo, mas são publicadas cerca de uma hora antes.

Desde o início da pandemia, mais de 35 milhões pessoas foram infectadas em todo o mundo. Do total de doentes, mais de 1 milhão morreram, segundo a Universidade Johns Hopkins.

O Brasil segue como o terceiro país do mundo em número de casos de Covid-19 e o segundo em mortes, atrás apenas dos Estados Unidos.