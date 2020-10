Corinthians x Santos: confira escalações e onde assistir o clássico

Nesta quarta-feira, às 19h, Corinthians e Santos se enfrentam em clássico pela 14ª rodada do Brasileirão-2020, na Neo Química Arena. O confronto colocará frente a frente equipes que estão em momentos distintos na temporada. Enquanto o Timão busca voltar a vencer para se afastar da zona de rebaixamento, o Santos quer se manter em boa fase, mesmo com os desfalques para a partida.

O Corinthians, dono da casa, entra em campo com dois desfalques entre os titulares: Otero e Cantillo, que foram convocados por suas seleções nacionais. Eles devem ser substituídos por Cazares e Ramiro, respectivamente. No entanto, as mudanças não devem parar por aí, já que há a possibilidade de Dyego Coelho mudar algumas peças por opção técnica ou tática.

Além do técnico Cuca, suspenso, o Santos conta com diversos desfalques importantes, como o de Soteldo, na seleção da Venezuela, e o de Marinho, que tem um desconforto muscular na coxa esquerda. Sem contar Carlos Sánchez e Raniel. Dessa forma, o Peixe vai para a Neo Química Arena com bastante baixas, mas tentará aumentar a invencibilidade de dez jogos na temporada.

Veja todas as informações sobre o jogo:

CORINTHIANS X SANTOS

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 7/10/2020, às 19h

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Douglas Marques das Floresl (SP)

Onde acompanhar: Premiere e em tempo real no LANCE!

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Daniel Avelar e Lucas Piton; Gabriel e Ramiro (Roni) e Cantillo; Léo Natel (Everaldo), Luan e Cazares; Jô. Técnico: Dyego Coelho.

Desfalques: Cantillo (seleção da Colômbia) e Otero (seleção da Venezuela)

Pendurado: Ramiro

SANTOS

João Paulo; Pará, Alex Nascimento, Luan Peres e Felipe Jonantan; Jobson, Diego Pituca e Jean Mota; Madson, Kaio Jorge e Lucas Braga. Técnico: Cuquinha

Desfalques: Cuca (suspenso), Arthur Gomes (suspenso), Vladimir (cirurgia no dedo mínimo do pé direito), Sánchez (ruptura ligamentar do joelho esquerdo), Raniel (trombose na perna direita), Soteldo (seleção da Venezuela).

Pendurados: Pará, Alison, Kaio Jorge, Lucas Braga e Jobson.

Dúvidas: Alison, Lucas Veríssimo, Marinho, Luiz Felipe e Renyer.