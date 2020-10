FLÓRIDA: Todos os candidatos a prefeito apresentam registro de candidatura e plano de governo

Foi encerrado no sábado (26), o prazo estabelecido para a apresentação do pedido de registro de candidatura a prefeito e vice, além de vereadores para a eleição municipal deste ano que ocorre no dia 15 de novembro.

Em Flórida Paulista os seis candidatos a prefeito e vice apresentaram o pedido de registro de candidatura junto a Justiça Eleitoral e agora aguardam o deferimento oficial. Porém todos estão autorizados a fazer campanha eleitoral.

Foi apresentado o pedido de registro das candidaturas na seguinte ordem: Barbosa a prefeito e Silva para vice-prefeito pelo PP; Berinjela para prefeito e João Lara a vice-prefeito pela coligação PTB/PL e Cidadania que recebeu a denominação de “A União que decide sempre por Flórida”; Fróio como prefeito e de Nei Gazola a vice-prefeito pelo PMDB; José Andriotti a prefeito e Evandro Butarelo como vice-prefeito pelo PV; Tairo Ferrarezi para prefeito e Dr. Max a vice-prefeito pelo PSDB; e, Zé Bombinha para prefeito e Kboa como vice-prefeito pelo Solidariedade.

Juntamente com o pedido de registro de candidatura na Justiça Eleitoral os seis candidatos a prefeito e vice apresentaram o plano de governo caso sejam eleitos para o próximo mandato.