Acidente entre carro e caminhão deixa duas pessoas mortas

Um homem e uma mulher que estavam em veículo placas de Bastos, morreram em um acidente gravíssimo ocorrido no Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), por volta das 07h00 da manhã desta sexta-feira (9).

Segundo as primeiras informações, o homem e a mulher estavam em um Gol, placas de Bastos, e seguiam no sentido a Rancharia quando houve a colisão envolvendo um caminhão com um motorista e um ajudante e outro veículo um Gol, placas de Maracaí.

Um dos carros colidiu na frente e outro na traseira do caminhão. O veículo de Maracaí e o caminhão vinham no sentido Rancharia a Bastos.

As causas do acidente não foram informadas.

O homem e a mulher do carro de Bastos morreram presos as ferragens do veículo e após os trabalhos da Polícia, foram removidos pela Funerária de Parapuã com o apoio da Funerária Frei Galvão de Rinópolis.