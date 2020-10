Em nova atualização do Plano São Paulo, Oeste Paulista permanece na fase amarela

Na nova atualização do Plano São Paulo feita pelo governo do Estado de São Paulo nesta sexta-feira (9), os 56 municípios do Oeste Paulista permanecem na fase amarela.

Os Departamentos Regionais de Saúde (DRSs) de Marília e de Presidente Prudente, aos quais estão vinculadas as 56 cidades do Oeste Paulista tiveram a fase amarela confirmada na última atualização do governo do Estado de São Paulo, no dia 4 de setembro. No entanto, a fase amarela teve início no dia 8 de setembro.

A nova atualização do Plano São Paulo começa a valer neste sábado (10) e vai até o dia 16 de novembro.

Entre as principais mudanças na etapa, está a alteração no horário máximo do funcionamento do comércio, das academias, dos shoppings, dos salões de beleza e dos prestadores de serviços, que passou de oito para dez horas.

Nos bares e restaurantes, o consumo local pode ser feito até as 22h e a permanência no estabelecimento deve ser no máximo até as 23h.

Desde o início da fase amarela, Presidente Prudente registrou 1.092 casos de Covid-19 e 38 mortes causadas pelo novo coronavírus.