Mãe é morta a marteladas pelo próprio filho

Segundo a polícia, a família contou que no fim de semana o rapaz chegou alterado na casa, onde morava com a mãe, e acabou sendo agredido por ela. A agressão foi filmada e o vídeo foi parar nas redes sociais.

Depois de cometer o crime, ele ligou para uma tia contando a história. Um sobrinho da aposentada foi até a casa, arrombou a porta e encontrou a vítima caída no chão. Uma unidade do Samu foi acionada, mas a aposentada morreu no local.