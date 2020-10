Acidente entre caminhonetes provoca uma morte e deixa feridos

A passageira do veículo modelo Chevrolet D20 não resistiu aos ferimentos após ficar presa às ferragens e morreu no local, enquanto três pessoas foram socorridas pela concessionária e Corpo de Bombeiros: duas com ferimentos leves até a Santa Casa de Capivari (SP), enquanto uma foi levada ao Pronto-Socorro de Salto (SP). Outras duas pessoas tiveram escoriações e recusaram atendimento.

O condutor do veículo Chevrolet S10, segundo a concessionária, relatou que os veículos bateram de forma transversal na alça de retorno e capotaram. As causas da batida não foram confirmadas.

A assessoria da concessionária destacou que as caminhonetes foram parar no canteiro central e um gramado após a colisão e, por isso, não houve reflexos no trânsito.