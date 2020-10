Adolescente pode se tornar o “santo padroeiro da internet” por milagre no Brasil

Um adolescente europeu , de 15 anos, pode se tornar “o santo padroeiro da Internet”, depois que o Papa Francisco atribuiu à ele um milagre ocorrido no Brasil . Carlo Acutis, que morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos, foi beatificado pela Igreja Católica , tornando-se a pessoa mais jovem na era moderna a receber o status, informou a The Catholic News Agency.

Em fevereiro, o Papa Francisco afirmou que o adolescente havia realizado seu primeiro milagre: um menino brasileiro, de apenas 7 anos, que sofria de um raro distúrbio pancreático, foi curado após pedir a intercessão de Carlo .

A beatificação significa que uma pessoa está no Céu e que agora pode guiar aqueles que oram por ela. É o primeiro passo para a santidade. A Igreja anunciou, pela primeira vez, que Acutis seria beatificado em junho deste ano.

Mas, para que seja declarado santo – e não apenas beato – é necessário que dois milagres sejam confirmados. No entanto, sabe-se que pontífices abandonaram a exigência de um segundo milagre, de acordo com a The Associated Press.

Carlo chamou a atenção da Igreja Católica aos 11 anos, quando criou um site que costumava documentar e catalogar milagres. Papa Francisco disse, em 2017, que ele usou a internet para “comunicar valores e beleza”. O pontífice, então, repetiu uma máxima criada por Carlo para orientar a conduta das pessoas na internet : “Todo mundo nasce original, mas muitos morrem como fotocópias”.

Carlo já foi apelidado de “o santo padroeiro da Internet”, mas ainda não está claro por meio de qual conceito, objeto ou atividade Acutis se tornaria o patrono se fosse canonizado.

Na semana passada, na cerimônia de beatificação, o Cardeal Agostino Vallini disse que “Carlo usou a internet a serviço do Evangelho , para chegar ao maior número de pessoas possível”, acrescentando que ele via o mundo virtual “como um lugar a ser usado com responsabilidade, sem se tornar um escravo dele.”

Sobre Carlo Acutis

Carlo Acutis – nascido em Londres em maio de 1991, filho de pais italianos que se mudaram para Milão logo depois – está sepultado em uma tumba em Assis, na Itália. Embora seja o mais jovem a ser beatificado na era moderna, não será o santo mais jovem se receber o título.

Em 2019, o Papa Francisco canonizou Francisco e Jacinta Marto , duas crianças portuguesas de 10 e 9 anos, que morreram durante a pandemia de gripe espanhola e que viram uma aparição da Virgem Maria – que se apresentou como Nossa Senhora de Fátima – enquanto cuidavam de ovelhas.