FLÓRIDA: Paróquia Nossa Senhora Aparecida celebra sua padroeira

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Flórida Paulista está celebrando sua padroeira: “Nossa Senhora da Conceição Aparecida”.

Devido à pandemia, neste ano as comemorações – que nas edições anteriores contava com encontros com a comunidade, procissões, quermesses e outros eventos – estão sendo realizadas de forma virtual e também com a presença de fieis, porém, em quantidade limitada.

Uma novena foi realizada com temas marianos e encerrada ontem (11).

Marcando o Dia de Nossa Senhora Aparecida as celebrações das 9h30 e às 17h de hoje. carreata

Uma carreata será realizada após a missa das 17h percorrendo as principais ruas e avenidas da cidade.

Neste ano, a igreja pede para que os fiéis não soltem rojões e revertam os valores que seriam gastos na compra dos mesmos em doações, alimentos e outros tipos de mantimentos que possam ser entregues para as famílias carentes pela Pastoral Familiar.

O padre José Ribeiro convida toda a população para celebrar a padroeira Nossa Senhora Aparecida.