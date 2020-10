Medicina da Unifadra de Dracena tem relatório aprovado no Conselho Estadual de Educação de São Paulo

O curso de Medicina da Faculdades de Dracena foi submetido recentemente ao processo de avaliação por meio de relatório de acompanhamento, com base na Deliberação CEE 167/2019. Na quarta-feira, dia 7 de outubro, o relatório foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP) por unanimidade, durante a plenária on-line, e publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira, 8.



O diretor acadêmico da Unifadra Prof. Dr. Enio Garbelini explicou que essas avaliações e os relatórios fixam normas para a regulação dos cursos de Medicina para os estabelecimentos de ensino superior vinculados ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo.

“Este relatório tem como objetivo essencial demonstrar ao CEE-SP se as providências relativas ao processo de autorização e implantação do curso estão sendo aplicadas, tais como investimentos de infraestrutura física, corpo docente titulado, materiais didáticos adequados, organização dos órgãos colegiados, parcerias por meio de convênios com municípios e a apresentação do planejamento para o processo do Internato Médico – Estágio Curricular Supervisionado”, explicou Enio Garbelini.

O curso de Medicina da Unifadra foi implantado em 2017 e, desde então, tem investido constantemente em estrutura e infraestrutura para a formação dos alunos.

Até a formação da primeira turma (que deverá ocorrer em 2022), o curso passará por constantes avaliações do CEE-SP, que é o órgão responsável pela autorização do funcionamento dos cursos da Unifadra. Esse relatório aprovado servirá como parâmetro oficial para o reconhecimento do curso, cuja solicitação será protocolada no CEE-SP no próximo ano.

O diretor executivo da Fundec Edson Hissatomi Kai destacou que, com poucos anos de funcionamento, o curso de Medicina da Unifadra já é referência nacional. “Recebemos alunos de todo o País. Temos programas e estruturas que não são encontradas em outras escolas médicas”, ressaltou Kai.